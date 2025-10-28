Ungheria | Graziano Pd ' attacco a Repubblica fuori luogo e contro libertà di stampa'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "L'attacco da parte dell'esecutivo ungherese al quotidiano nazionale La Repubblica è veramente sproporzionato e in palese contrasto con i principi fondamentali della libertà di stampa e dell'indipendenza dei media, valori che dovrebbero essere condivisi e rispettati a livello europeo. È imprescindibile che ogni giornale possa svolgere il proprio lavoro in piena autonomia, senza intimidazioni o ostacoli da parte di poteri pubblici o esecutivi". Così Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai. "Qualsiasi ripercussione, aperta o velata, nei confronti di un organo di stampa indipendente suscita allarme perché mina il valore della trasparenza e della responsabilità pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ungheria: Graziano (Pd), 'attacco a Repubblica fuori luogo e contro libertà di stampa'

