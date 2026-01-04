Cassacco inaugura il suo nuovo asilo nido | ecco quando sarà l' open day

Il Comune di Cassacco annuncia l’apertura del nuovo asilo nido, situato in via Divisione Julia, a partire da mercoledì 7 gennaio. Per conoscere meglio la struttura e le sue caratteristiche, si terrà un open day dedicato ai cittadini. Questa iniziativa mira a offrire un servizio educativo e di supporto alle famiglie del territorio, contribuendo allo sviluppo dei più piccoli in ambienti sicuri e accoglienti.

Da mercoledì 7 gennaio anche il Comune di Cassacco avrà il suo asilo nido d'infanzia. La nuova struttura sarà attiva negli spazi di via Divisione Julia, già sede della Scuola dell'Infanzia.Il nido, realizzato dal Comune con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, è destinato ad.

