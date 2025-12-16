Nuova piscina | ecco chi gestirà la struttura Avanzano spediti anche i lavori al parco don Tonino Bello

Si avvicina l’apertura della nuova piscina comunale di Viserba, con i lavori completati e quelli di riqualificazione del Parco don Tonino Bello in fase avanzata. Durante l’ultima seduta pubblica, si sono definiti gli ultimi dettagli sulla gestione della struttura, mentre proseguono i lavori di completamento e sistemazione dell’area circostante.

Avanza il percorso verso l’apertura della nuova piscina comunale di Viserba. Mentre i lavori all’impianto sono terminati e procedono parallelamente anche i lavori di riqualificazione del Parco don Tonino Bello, si è conclusa lunedì (15 dicembre) nel corso dell’ultima seduta pubblica anche la fase. Riminitoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La posizione giusta della tua nuova piscina Se ci sono le condizioni dovrebbe avere l’orientamento solare verso sud/ovest ed inoltre dovrebbe essere davanti alla alla zona giorno della tua nuova casa . Prendi spunto dai miei progetti La tua nuova pi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.