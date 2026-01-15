Il gruppo di astronomia digitale La divulgazione della conoscenza

Il Gruppo Astronomia Digitale (GAD), delegazione territoriale dell’Unione Astrofili Italiani, riprende a Spezia il suo percorso di divulgazione scientifica. L’obiettivo è condividere conoscenze astronomiche in modo accessibile, mantenendo un approccio rigoroso e appassionato. L’attività annuale mira a promuovere l’osservazione e la comprensione del cielo, offrendo opportunità di formazione e confronto per appassionati e curiosi di tutte le età.

Riparte dalla Spezia un percorso di divulgazione scientifica che unisce rigore, passione e accessibilità, con l'avvio dell'attività annuale del Gruppo astronomia digitale (Gad), delegazione territoriale dell'Unione astrofili italiani. L'appuntamento inaugurale è fissato per oggi, alle 17.30, all'istituto Nautico di via Doria 2, con ingresso dal complesso Capellini-Sauro, e coinciderà con una visita gratuita al Planetario della Spezia, durante la quale verrà presentato anche il Corso di Astronomia di base 2026. L'iniziativa segna il primo passo di un calendario di attività pensato per accompagnare il pubblico lungo tutto l'anno, tra formazione, osservazione e divulgazione.

Il Gad (Gruppo Astronomia Digitale) invita il pubblico a un evento gratuito al Planetario presso l’Istituto di Istruzione Superiore Capellini-Sauro in via Doria 2 a La Spezia, domani 15 gennaio dalle 17:30 alle 19:30. Richiesta la prenotazione scrivendo a i facebook

