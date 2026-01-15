Il giornalista marignanese Matteo Marini vince la Fenice Conai 2025 per il giornalismo ambientale giovane

Matteo Marini di San Giovanni in Marignano ha ricevuto il premio “Fenice Conai 2025” per il giornalismo ambientale giovane, riconoscimento dedicato alle testate scritte. La sindaca e l’assessora alla Cultura hanno espresso le loro congratulazioni per questa importante vittoria, che evidenzia l’impegno di Marini nel settore e il talento emergente nel giornalismo dedicato alla tutela dell’ambiente.

