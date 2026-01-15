Il giornalista marignanese Matteo Marini vince la Fenice Conai 2025 per il giornalismo ambientale giovane

Da riminitoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Marini di San Giovanni in Marignano ha ricevuto il premio “Fenice Conai 2025” per il giornalismo ambientale giovane, riconoscimento dedicato alle testate scritte. La sindaca e l’assessora alla Cultura hanno espresso le loro congratulazioni per questa importante vittoria, che evidenzia l’impegno di Marini nel settore e il talento emergente nel giornalismo dedicato alla tutela dell’ambiente.

Matteo Marini è stato ricevuto in comune a San Giovanni in Marignano dalla sindaca e dall’assessora alla Cultura che si sono congratulate per la prestigiosa vittoria dell’edizione 2025 del Premio “Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane” per la categoria testate scritte. Il prestigioso. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

