Parchi marini calabresi il 2026 tra tutela ambientale e nuova governance del mare

Nel 2026, i Parchi marini calabresi si trovano di fronte a un momento cruciale per rafforzare le strategie di tutela ambientale e promuovere una gestione sostenibile delle risorse marine. Questo percorso mira a garantire la conservazione degli ecosistemi marini, favorendo un equilibrio tra tutela e sviluppo. Un progetto condiviso che si inserisce in un contesto di rinnovamento e responsabilità verso il patrimonio naturale della regione.

Il 2026 si apre come un anno decisivo per i Parchi marini della Calabria, chiamati a consolidare il percorso avviato tra tutela ambientale e nuove modalità di vivere il mare. L'obiettivo è rafforzare il ruolo delle aree protette come strumenti attivi di gestione sostenibile, superando.

