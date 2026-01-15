Il freddo e le mani | i rischi che corriamo se non le proteggiamo
Le basse temperature di questa stagione influenzano il nostro organismo, con le mani che risultano particolarmente esposte ai rischi del freddo. Proteggerle è essenziale per prevenire fastidi e problemi più seri come screpolature o congelamenti. Con l’arrivo delle temperature rigide, adottare misure adeguate diventa fondamentale per mantenere le mani in salute e preservare il benessere durante le giornate più fredde.
ATTENTI AI GELONI. Le temperature rigide registrate in queste settimane sono percepite anche dal nostro corpo e, in particolare, le mani sono tra le prime parti a risentirne. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
