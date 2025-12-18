Confisca asset russi Zelensky | Capisco il Belgio ma noi corriamo rischi più grandi – Il video

Il presidente Zelensky sottolinea le sfide dell’Ucraina di fronte alle confische di asset russi, evidenziando la necessità di un’azione tempestiva. Dopo un incontro con il premier belga, si mostra determinato a trovare soluzioni rapide per garantire il sostegno economico al suo paese, sottolineando i rischi crescenti e l’urgenza di intervenire prima che la situazione si aggravi ulteriormente.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 "Ho avuto un incontro col premier del Belgio, ci capiamo, abbiamo avuto una buona conversazione ma noi affrontiamo rischi più grandi: dobbiamo risolvere la questione oggi o nei prossimi giorni in modo che l'Ucraina non sia lasciata senza soldi". Lo ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Asset russi congelati: oggi l'Ue decide se sbloccarli per finanziare Kiev. Il Belgio si oppone: "Troppi rischi"

Zelensky in cortocircuito: "Usare beni congelati russi per comprare armi contro russi", ma il Belgio frena e chiede "più garanzie", Ue blocca l'accordo contro Russia

