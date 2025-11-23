Inter Milan 0-1 | decide Pulisic Maignan clamoroso! Allegri vince il derby e supera i rivali nerazzurri in classifica ecco com’è andata

Inter Milan 0-1: Pulisic e Maignan decidono il derby! Allegri vince e supera i rivali nerazzurri in classifica, com’è andata. Milano si tinge di rossonero. In una notte vibrante a San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri conquista il Derby della Madonnina battendo l’Inter per 0-1. Una vittoria sofferta, di puro carattere e cinismo, decisa dal sigillo di Christian Pulisic e dalle parate miracolose di Mike Maignan, che ha eretto un muro invalicabile di fronte all’assedio nerazzurro. Con questo successo, il Diavolo aggancia il Napoli al secondo posto in classifica (25 punti), portandosi a sole due lunghezze dalla capolista Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Milan 0-1: decide Pulisic, Maignan clamoroso! Allegri vince il derby e supera i rivali nerazzurri in classifica, ecco com’è andata

