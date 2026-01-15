Il branco contro uno | ragazzo di Como picchiato e perseguitato per mesi per pochi euro quattro minorenni in comunità

Un ragazzo di Como è stato vittima di mesi di persecuzione e violenza da parte di un gruppo di quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni, che miravano a rapinarlo di pochi euro. La vicenda rivela un comportamento strutturato e sistematico, con un modus operandi ben definito, che ha alimentato una spirale di aggressioni continue. Un episodio che mette in luce le dinamiche di violenza tra giovani e le conseguenze di comportamenti organizzati.

Accoltellato a Milano, nel branco è tutti contro tutti. Chiani: «Ecco perché avevo il coltello». E chiede i domiciliari - Alessandro Chiani e Ahmed Atia, i due ragazzi di 18 anni che lo scorso 12 ottobre, insieme a tre amici minorenni, hanno aggredito e rapinato uno studente 22enne in corso Como a Milano, hanno risposto ... ilmattino.it

Il branco ha trattenuto il ragazzo per un'ora, costringendolo a prelevare soldi mdst.it/3Y8GtAX facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.