Il branco contro uno | ragazzo di Como picchiato e perseguitato per mesi per pochi euro quattro minorenni in comunità
Un ragazzo di Como è stato vittima di mesi di persecuzione e violenza da parte di un gruppo di quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni, che miravano a rapinarlo di pochi euro. La vicenda rivela un comportamento strutturato e sistematico, con un modus operandi ben definito, che ha alimentato una spirale di aggressioni continue. Un episodio che mette in luce le dinamiche di violenza tra giovani e le conseguenze di comportamenti organizzati.
Non era violenza casuale, ma un metodo: il branco, composto da minorenni tra i 15 e i 17 anni, aveva un modus operandi preciso e autoalimentava la propria ferocia. Si muovevano insieme, accerchiavano la vittima, la intimidivano e la colpivano, trasformando ogni incontro in un atto di dominio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
