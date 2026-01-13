Anziano perseguitato da mesi da un branco di minorenni | è terrorizzato e ha paura di uscire di casa

Da foggiatoday.it 13 gen 2026

Un uomo anziano da mesi subisce vessazioni e minacce da parte di un gruppo di minorenni nei pressi di via San Lorenzo. La situazione lo ha portato a sentirsi insicuro e a evitare di uscire di casa, vivendo in uno stato di paura costante. Le autorità sono state informate, ma la situazione sembra ancora senza soluzione.

Da mesi sarebbe vittima di vessazioni e persecuzioni da parte di un gruppo di ragazzi minorenni che si aggirano nei pressi di via San Lorenzo. È la triste storia di un uomo sulla settantina, residente nella zona, che vive ormai in uno stato di costante paura. Secondo quanto emerso, il gruppo di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

