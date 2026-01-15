Dal 26 al 29 gennaio, in 14 città italiane, si svolgerà la Rilevazione nazionale delle Persone Senza Dimora, promossa da ISTAT e condotta da fio. Questo censimento mira a offrire una fotografia accurata della condizione dei senza dimora nel nostro paese, evidenziando l’importanza di un approccio più umano e rispettoso, oltre le apparenze e i pregiudizi legati al decoro urbano.

Il 26, 28 e 29 gennaio in 14 città italiane si terrà la Rilevazione nazionale delle Persone Senza Dimora, promossa da ISTAT e condotta da fio.PSD. “Un’importante azione collettiva per conoscere, comprendere e costruire politiche più giuste”, si legge sul sito dell’iniziativa. Testimonial è Luciana Littizzetto, che tornerà sul Nove domenica 18 gennaio con “Che Tempo Che Fa” con uno speciale dedicato interamente a Ornella Vanoni. “Non sarebbe male che uno Stato avesse le idee chiare sul da farsi, sull’argomento. – ha dichiarato l’attrice a La Repubblica – Anche perché ormai ci si accorge dei senza dimora più che altro quando vanno a prendersi spazi che consideriamo nostri, nei centri delle città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I senza dimora possono stramazzare in periferia, ma non in centro per ‘decoro’. Ci vuole umanità. Ormai viviamo occhi sul telefono, pensieri sparati in testa”: l’appello di Luciana Littizzetto

Leggi anche: Vedere senza occhi e pensare senza testa: i ricci di mare ci aiutano a immaginare i robot del futuro

Leggi anche: La letterina di Luciana Littizzetto a Elkann sul gruppo Gedi: “Non vendi un chiosco di piadine ma un pezzo della cultura italiana”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Questa non è una semplice casa.. ma un elegante dimora che vi farà rimanere estasiati per le rifiniture e i materiali di altissimo pregio utilizzati, dotata di tutti i confort e le tecnologie che si possono desiderare in una casa! Sviluppata su due livelli di circa 100m facebook