I pronostici di giovedì 15 gennaio | Serie A Bundesliga e Coppa del Re

Da ilveggente.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i pronostici di giovedì 15 gennaio, con incontri di Serie A, Bundesliga e Coppa del Re. La partita tra Como e Milan, recuperata in Serie A, si aggiunge alle sfide di Bundesliga e alle gare di coppa, tra Genoa e Fiorentina, entrambe impegnate in una difficile lotta per la salvezza. Analizziamo le principali previsioni per questa giornata di calcio, evidenziando le sfide più interessanti e le possibili prospettive.

I pronostici di giovedì 15 gennaio, si recupera la partita tra Como e Milan in Serie A, si gioca pure in Bundesliga e Coppa del Re Contro due squadre che stanno lottando per non retrocedere, Genoa e Fiorentina, il Milan ha rischiato di rimanere clamorosamente a mani vuote. In entrambe le occasioni la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita ad evitare la sconfitta nei minuti finali: con i rossoblù, nel turno infrasettimanale, era stato Leao a riportare il risultato in parità in pieno recupero, sebbene qualche minuto dopo il Genoa avrebbe graziato i rossoneri tirando alle stelle il potenziale rigore dell’1-2 con Stanciu. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

i pronostici di gioved236 15 gennaio serie a bundesliga e coppa del re

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 15 gennaio: Serie A, Bundesliga e Coppa del Re

Leggi anche: I pronostici di mercoledì 14 gennaio: Coppa d’Africa, Serie A, Bundesliga e League Cup

Leggi anche: I pronostici di martedì 13 gennaio: Coppa Italia, Bundesliga, League Cup e Coppa del Re

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Verona-Bologna giovedì 15 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; Como-Milan giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Como-Milan giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Verona-Bologna giovedì 15 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.