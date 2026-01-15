I giochi d’azzardo dei cantieri olimpici

I cantieri olimpici del 2026 stanno attirando l'attenzione, anche per le attività di gioco d’azzardo associate. Nel frattempo, a pochi mesi dall’evento, Cortina e la sua valle si trovano senza neve naturale, sollevando preoccupazioni sulle condizioni ambientali e sulla preparazione delle Olimpiadi. Un quadro che richiede attenzione e analisi per comprendere le implicazioni di questi sviluppi.

In questi primi giorni del 2026 Cortina e la sua valle si presentano con assenza totale di neve naturale.

Pietro Zantonini morto a Cortina nel cantiere delle Olimpiadi, indagato il rappresentante legale dell'azienda - Aperta l'indagine su Pietro Zantonini, il vigilante morto in un cantiere delle Olimpiadi a Cortina mentre era in turno con - virgilio.it

Morto vigilante di un cantiere dei Giochi Milano-Cortina - L'uomo, 55 anni, stava svolgendo il turno di notte di sorveglianza in un cantiere dello stadio del ghiaccio. corrierenazionale.it

Eurostat modifica l’indice dell’inflazione: dal 2026 entrano i giochi d’azzardo nella misurazione Ue. Leggi l'articolo qui... facebook

