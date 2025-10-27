La magia dei Giochi che trasforma tutti in atleti olimpici
In fondo, sono e siamo tutti olimpici. Atleti e pubblico, organizzatori e volontari, politici e dirigenti, giornalisti e cittadini. È la legge non scritta dei cinque cerchi. Lo si diventa e lo si rimane. Per sempre. Perché è inevitabile, perché è bello, perché è emozionante gettarsi in questo frullatore dell'impegno e della passione che, prima, seduce e travolge chi ci lavora e chi lo vive e poi, appena spento il braciere, si fa rimpiangere per sempre. Si diventa tutti olimpici e ciascuno alla propria maniera tutti atleti. Quelli veri, che lotteranno per salire sul podio, e le persone comuni, milanesi e valtellinesi, venete, trentine e altoatesine che dovranno per forza affrontare qualche disagio durante quelle meravigliose due settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
