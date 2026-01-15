I droni kamikaze di Mosca | così i russi hanno reso più letale e versatile lo Shahed iraniano

L’utilizzo dei droni kamikaze da parte di Mosca ha evidenziato un’evoluzione nelle capacità militari russe, con l’introduzione del modello Geran-2, derivato dal Shahed-136 iraniano. Questo veicolo, equipaggiato con sistemi antiaerei portatili, dimostra un approccio più sofisticato e versatile nell’impiego di droni armati. Analizzare tali sviluppi permette di comprendere meglio le strategie militari contemporanee e le dinamiche del conflitto in atto.

La comparsa di un drone russo Geran-2, il derivato implementato della loitering munition o di fabbricazione iraniana Shahed-136, armato con un sistema missilistico antiaereo portatile, comunemente chiamato MANPADS, è la chiara dimostrazione che anche Mosca, per certi versi, sta affinando la tecnica ed elaborando droni armati sempre più efficaci e letali. Nelle scorse settimane l'analista H.I. Sutton ha condotto un piccolo studio sui diversi tipi di droni sviluppati dai russi per condurre la loro strategia del terrore a "basso costo" contro gli avversari ucraini, che si sono distinti nell'uso pionieristico di droni economici fin dall'inizio del conflitto e hanno rivoluzionato la guerra navale nel Mar Nero attraverso i loro famigerati UAS del tipo Magura e Sea Baby.

