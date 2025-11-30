Compagni di droni Così Russia e Cina collaborano sui droni kamikaze
I legami tra Repubblica Popolare e Federazione Russa nella supply chain della filiera dei droni si fanno ancora più forti. Un imprenditore cinese chiamato Wang Dinghua, proprietario di una grande azienda di Shenzhen specializzata nella fornitura di componenti elettronici e parti per droni, ha infatti acquistato il 5% di Rustakt, uno dei principali produttori di droni militari russi. La partecipazione azionaria, resa pubblica a settembre da documenti societari russi scoperti dal Financial Times, rappresenta un salto di qualità nella collaborazione industriale tra i due Paesi: non più solo esportazioni di componenti dual-use, ma un vero e proprio ingresso nel capitale di un soggetto coinvolto direttamente nello sforzo bellico russo. 🔗 Leggi su Formiche.net
