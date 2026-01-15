I 50 anni di Tiger Woods con Vanessa Trump i servizi segreti e il concerto di Jon Bon Jovi che detesta Trump

Il 30 dicembre, Tiger Woods ha celebrato i suoi 50 anni con un elegante festeggiamento a Palm Beach, Florida. L’evento, caratterizzato da un tema “rosso”, si è svolto al resort The Breakers, coinvolgendo personaggi noti e servizi di sicurezza elevati. Tra le curiosità, la presenza di Vanessa Trump, i servizi segreti e un concerto di Jon Bon Jovi, noto per le sue posizioni critiche nei confronti di Trump.

Tiger Woods ha dimostrato di saper organizzare una festa di compleanno come pochi altri. Il vincitore di 15 Major, che ha compiuto 50 anni il 30 dicembre, ha ospitato mercoledì sera un sontuoso party a tema “rosso” al resort di lusso The Breakers, a Palm Beach, in Florida. Per l’occasione la colonna sonora è stata affidata a Jon Bon Jovi che ha tenuto un concerto privato davanti a 300 ospiti Vip. Il racconto è del T elegraph. La serata aveva anche una finalità benefica, fungendo da raccolta fondi per la Tgr Foundation di Woods che quest’anno celebra il suo 30° anniversario. (.) Nel corso della serata sono stati raccolti 50 milioni di dollari, quasi la metà dei quali donati da un solo uomo: Arthur Blank, proprietario degli Atlanta Falcons e fondatore di Home Depot che ha contribuito personalmente con 20 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I 50 anni di Tiger Woods con Vanessa Trump, i servizi segreti e il concerto di Jon Bon Jovi (che detesta Trump) Leggi anche: Jon Bon Jovi, il fan degli Oasis che non ti aspetti Leggi anche: Il primo contratto discografico di Jon Bon Jovi? Solo 180 dollari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tigers Woods, di nuovo sulla buona strada, ha contribuito a dare forma al ritorno del PGA Tour di Brooks Koepka; Napoli, è mancata l’adrenalina mentre Conte guardava tutto dal gabbiotto Il Corsera: troppa leg­ge­rezza sulle fasce e poca qua­lità nelle gio­cate. Non esi­stono par­tite scon­tate. E la squa­dra di Conte è diven­tata inco­stante. https://www.ilnapolista.it/2026/01/napo; Brooks Koepka, il figliol prodigo da 50 milioni di euro; Brooks Koepka torna al PGA Tour dopo una donazione di beneficenza di 5 milioni di dollari. I 50 anni di Tiger Woods con Vanessa Trump, i servizi segreti e il concerto di Jon Bon Jovi (che detesta Trump) - Il Telegraph racconta la festa a Palm Beach: quasi quasi erano più gli agenti che gli invitati. ilnapolista.it

Tiger Woods, il party per i 50 anni: location da sogno, dress code, menù, 300 invitati e donazione milionaria. Jon Bon Jovi star della serata - Tiger Woods ha celebrato in grande stile il suo 50esimo compleanno con un party esclusivo a Palm Beach. leggo.it

Tiger Woods compie 50 anni: storia e carriera del giocatore di golf - L'asso statunitense è stato una vera e propria icona, capace di cambiare per sempre la percezione e la popolarità di questo sport a livello globale, rendendolo appetibile a una platea molto più vasta ... tg24.sky.it

Gli anni passano ma non passa il mio spirito e soprattutto a differenza di povere menti sono rimasto lo di sempre, col furore, coraggio e forza interiore,buongiorno a tutti voi dalla scuola Tiger - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.