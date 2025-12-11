Il primo contratto discografico di Jon Bon Jovi? Solo 180 dollari

A 63 anni, Jon Bon Jovi è diventato un'icona del rock mondiale. Tuttavia, il suo percorso verso il successo è iniziato con un modesto contratto discografico da soli 180 dollari, simbolo delle sue umili origini e della sua determinazione nel raggiungere la vetta.

Red Bank, 11 dicembre 2025 – Oggi, a 63 anni, Jon Bon Jovi è uno dei rocker più famosi e apprezzati. Ma anche lui, come tutti, ha fatto la cosiddetta gavetta. Tant'è che alcuni giorni fa ha deciso di condividere su Instagram un pezzo della sua storia: la foto del suo primo contratto discografico. Un documento che oggi ha il valore di una reliquia pop, ma che nel 1980 gli fruttò appena 180 dollari e nessun diritto sulle future vendite. Scopriamo di più. Un album di Natale. nello spazio. "Divertente ritrovare queste cose. sono sicuro che sia già online", ha scritto il cantante di Livin' on a Prayer e molti altri successi, lasciando che sia il pubblico a unire i puntini di una carriera nata in un modo del tutto inatteso.