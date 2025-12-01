Mi sono sentito così umiliato sono quasi scoppiato a piangere almeno cinque volte La hostess urlava | ‘Ha il Parkinson non fatelo salire!' | la denuncia del conduttore della Bbc Mark Mardell

Compagnia aerea turca respinge un viaggiatore perché ha il morbo di Parkinson. Mentre tornava a Londra da Istanbul, dopo un viaggio in auto di una settimana con il figlio, il 68enne Mark Mardell ha dichiarato che gli è stato impedito di imbarcarsi sul volo in quanto non aveva con sé una lettera del suo medico di base che attestasse l’idoneità al viaggio. “ Mi sono sentito così umiliato”, ha dichiarato l’ex conduttore e capo corrispondente politico della BBC. “È una sensazione terribile, quella di sentirsi così vulnerabili. Sono quasi scoppiato a piangere almeno cinque volte “. La compagnia colpevole dell’irrispettoso gesto è la Turkish Airlines. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

