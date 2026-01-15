Harbin Ice Festival | viaggio nel più grande regno di ghiaccio del mondo in Manciuria

L'Harbin Ice Festival, situato nella regione della Manciuria, è il più grande festival di sculture di ghiaccio al mondo. Ogni anno, quando le temperature scendono sotto i -20°C, la città si anima di spettacoli e installazioni realizzate con blocchi di ghiaccio e neve, attirando visitatori da tutto il mondo. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire l’arte e la cultura di una delle località più fredde e affascinanti della Cina.

Quando le temperature a Harbin scendono sotto i -20°C, la città della Manciuria si trasforma nel teatro di uno degli eventi invernali più straordinari del pianeta. L' Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival, inaugurato ufficialmente nel 1985, attira ogni anno oltre un milione di visitatori che sfidano il gelo siberiano per camminare attraverso cattedrali di ghiaccio illuminate, palazzi cristallini e sculture che sfidano la gravità. Non si tratta di semplici decorazioni: qui il ghiaccio diventa materia architettonica, con strutture che raggiungono i 40 metri di altezza e richiedono oltre 180.

