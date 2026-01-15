GUIDA TV 15 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per la serata del 15 gennaio 2026, con un focus sulle principali emittenti italiane. Scopri cosa vedere tra Rai, Mediaset, La7 e altri canali, e partecipa al toto share per indovinare gli ascolti serali. Una panoramica semplice e chiara per aiutarti a scegliere il programma più adatto senza enfasi o sensazionalismi.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Don Matteo 15 1ªTv Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:30 Ore 14 Sera Radio2 Social Club R Inchieste Show Rai3 21:20 00:00 Splendida Cornice Tg3 Linea Notte Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:50 00:40 Forbidden Fruit 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 00:25 Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I Hunger Games: Il Canto della Rivolta Parte I Film Film La7 21:30 01:05 Piazzapulita TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 00:20 Armageddon: Giudizio Finale Vulcano: Los Angeles 1997 Film Film Nove 21:30 23:25 La Magia del Vischio 1ªTv Non Sono Pronta per Natale Film Film

