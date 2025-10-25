Auto in fiamme nel centro abitato | intervento dei vigili del fuoco

Brindisireport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNOTICO - Auto a fuoco nel centro abitato di San Pietro Vernotico. È accaduto nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre 2025. Intorno alle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Duca D'Aosta, all'incrocio con via Alto Adige.I pompieri hanno domato le fiamme che si erano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

