Auto in fiamme nel centro abitato | intervento dei vigili del fuoco
SAN PIETRO VERNOTICO - Auto a fuoco nel centro abitato di San Pietro Vernotico. È accaduto nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre 2025. Intorno alle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Duca D'Aosta, all'incrocio con via Alto Adige.I pompieri hanno domato le fiamme che si erano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
