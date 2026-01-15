A Arezzo, un giocatore ha vinto il primo vitalizio dell’anno con il Gratta e Vinci Turista per Sempre. La ricevitoria non ha ancora rivelato l’identità del vincitore, che potrebbe essere un cliente di passaggio. La notizia ha suscitato interesse nella comunità locale, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’evento o sul vincitore.

Non è stata ancora resa nota l’identità del fortunato giocatore che ad Arezzo ha centrato il primo vitalizio dell’anno con il Gratta e Vinci Turista per Sempre. A commentare l’evento è Roberto Corsi, titolare della ricevitoria dove è stato acquistato il biglietto vincente. “Non saprei dire chi possa essere – ha spiegato Corsi ad Agimeg –. Anche se abbiamo molti clienti abituali, credo si tratti di una persona di passaggio. Se fosse stato un frequentatore fisso, probabilmente lo avremmo già saputo”. La tabaccheria Corsi, situata in via Trasimeno 31, è attiva da circa diciotto anni ed è ormai un punto di riferimento della zona. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Gratta e Vinci, ad Arezzo caccia al vincitore del vitalizio: per il titolare della ricevitoria potrebbe essere un cliente di passaggio

