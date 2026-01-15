Arezzo, 15 gennaio 2026 – Un importante risultato nel settore dei giochi di fortuna: il primo vitalizio dell’anno è stato vinto grazie al Gratta e Vinci “Il Turista per Sempre”. Questo successo testimonia l’interesse continuo verso i giochi di fortuna e le opportunità offerte dalla lotteria. La notizia rappresenta un momento di particolare rilevanza per gli appassionati e gli operatori del settore.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Il primo vitalizio del nuovo anno arriva grazie a l Gratta e Vinci “Il Turista per Sempre”. Il tagliando che ha regalato una vincita ventennale è stato venduto ad Arezzo, nella ricevitoria di via Trasimeno 31. Al fortunato giocatore – segnala Agimeg – a ndranno subito 300.000 euro. Avrà poi 6.000 euro al mese per 20 anni e un bonus finale da 100.000 euro. In totale al vincitore andranno, al lordo delle tasse, poco meno di 1,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gratta e Vinci, colpo grosso ad Arezzo: vinto il primo vitalizio dell'anno

