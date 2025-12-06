Goldman Sachs l' Italia ha superato Francia e Germania

"Negli ultimi cinque anni la crescita italiana ha superato quella di Germania e Francia, garantendo al tempo stesso il consolidamento fiscale. La spesa pubblica in percentuale del Pil è diminuita strutturalmente da quando l’Italia è entrata nell’euro e il rapporto debitoPil sarebbe già diminuito nel 2025 se non fosse per l’eredità dei crediti d’imposta per l’edilizia". E' quanto osservano gli esperti di Goldman Sachs in un rapporto in cui rilevano come" nel frattempo, la politica è stata stabile, con il governo Meloni in procinto di diventare il più longevo nella storia repubblicana italiana, e i sondaggi indicano un consenso stabile per la coalizione di governo in vista delle elezioni del 2027". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Goldman Sachs, l'Italia ha superato Francia e Germania

