Veronica Pignata morta a 32 anni dopo aver partorito | crisi respiratoria fatale Ipotesi omicidio colposo

Veronica Pignata, 32 anni, è deceduta a Malgesso (Varese) poche ore dopo aver partorito il suo secondo bambino, in seguito a una crisi respiratoria fatale. La tragedia ha suscitato interrogativi sulle cause, con ipotesi di omicidio colposo al vaglio delle indagini.

Malgesso (Varese) – Una crisi respiratoria che le è stata fatale, poche ore dopo il parto del suo secondo bimbo, portato a termine senza criticità. Una morte improvvisa e senza spiegazioni, che ha lasciato tutti sconcertati, e su cui ora si sta cercando di fare luce. La vita di Veronica Pignata, di Malgesso, è stata stroncata a 32 anni nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale di Cittiglio. Disposta l’autopsia. Ora la Procura di Varese ha disposto l’autopsia che dovrà chiarire quali cause abbiano determinato il decesso della mamma di Malgesso, oltre ad aver ordinato di raccogliere tutta la documentazione relativa al ricovero e al parto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it