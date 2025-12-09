Giorlandino Uap | Più gravi dell' errore i motivi dell' appello del Ministero della Salute

Il nomenclatore tariffario è la base con cui vengono remunerate le prestazioni sanitarie pubbliche e accreditate: se le tariffe sono sbagliate, ne soffrono servizi, strutture e soprattutto i pazienti. "Dopo che il Tar Lazio ha annullato il nomenclatore del 2024 perché tecnicamente infondato, il Ministero della Salute ha presentato un appello al Consiglio di Stato che non corregge nulla, non chiarisce nulla, non risponde a nulla", afferma Mariastella Giorlandino, presidente Uap. "Ripropone semplicemente le stesse argomentazioni che il Tar aveva già definito - con rigore documentale e giuridico - inconsistenti, illogiche e infondate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

