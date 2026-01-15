Gioia Salvatori e il suo ’Cuoro’ Indagine su amore e sentimenti

Gioia Salvatori presenta ‘Cuoro’ al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, questa sera alle 21. Uno spettacolo che esplora temi di amore e sentimenti attraverso un percorso intimo e riflessivo. Un’occasione per il pubblico di confrontarsi con emozioni profonde in un contesto sobrio e coinvolgente, in linea con l’approccio artistico di Salvatori.

Gioia Salvatori è protagonista sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, stasera alle 21, con il suo spettacolo ' Cuoro. Inciampi per sentimenti altissimi'. Nato sotto forma di blog, nel corso degli anni Cuoro è diventato uno spettacolo di cui esistono diverse versioni declinate a seconda dei temi affrontati: una che ragiona intorno al mondo femminile, una sul Natale e questa che parla d'amore, il tutto nel tentativo di costruire un linguaggio comico personale e un teatro che dialoghi con la tradizione della comicità ma anche con le nuove forme espressive della comicità stessa, come ad esempio la stand up.

