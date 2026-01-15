Giannecchini piace anche ad alcuni esponenti del settore economico

Il telefono di Andrea Giannecchini rimane silenzioso, segno di momenti di riflessione per l’imprenditore della nautica. Figura di rilievo nel settore, ha guidato il distretto tecnologico per la nautica e la portualità della Regione, oltre ad aver ricoperto il ruolo di presidente della Cna. La sua esperienza e il suo impegno sono apprezzati anche da alcuni esponenti del mondo economico, che riconoscono il valore della sua attività.

Il telefono di Andrea Giannecchini squilla a vuoto. Potrebbero essere ore di riflessione per l’imprenditore della nautica, guida del distretto tecnologico per la nautica e la portualità della Regione ed ex presidente della Cna. Il suo profilo, proposto ufficialmente da Spazio Progressista, Sinistra Italiana e Movimento Cinque Stelle, lunedì è arrivato sul tavolo del Cantiere del centrosinistra come candidato sindaco per il campo largo salmastroso. Ma non ha intaccato la certezza del Partito Democratico, granitico sulla proposta dell’ex assessora provinciale e vicesindaca Federica Maineri - “eletta” a maggioranza dalla platea degli iscritti attraverso le consultazioni di ottobre -, che ha raccolto ufficialmente anche il supporto dei Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giannecchini piace anche ad alcuni esponenti del settore economico Leggi anche: Valditara: “Albanese? In alcuni esponenti dell’opposizione sopravvive cultura totalitaria” Leggi anche: SONDAGGIO | Qual è il settore economico più strategico di Arezzo? Dacci la tua opinione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giannecchini piace anche ad alcuni esponenti del settore economico. 50news Versilia. . Viareggio: Andrea Giannecchini piace al Cantiere del Centrosinistra ma non al PD che insiste con Federica Maineri facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.