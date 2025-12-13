Valditara | Albanese? In alcuni esponenti dell’opposizione sopravvive cultura totalitaria

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha sottolineato che le scuole devono rimanere luoghi di formazione e rispetto, condannando qualsiasi forma di indottrinamento. Durante l’evento Atreju, ha anche commentato alcune posizioni dell’opposizione, evidenziando come in alcuni esponenti sopravviva una mentalità totalitaria.

Le scuole “non sono e non dovranno mai essere luoghi di indottrinamento o di propaganda politica”. Lo ha ribadito il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla manifestazione Atreju, durante il panel “La scuola del merito: formazione, educazione, rispetto”, in corso a Roma. Secondo il ministro, il ruolo della scuola è quello di educare allo spirito critico, al confronto plurale e alla crescita culturale nel rispetto del pluralismo. “La scuola totalitaria – ha affermato – è quella che impone una visione senza dibattito, obbligando ad accettarla”. Valditara ha poi fatto riferimento alle polemiche sollevate dall’opposizione in merito alla decisione del ministero di avviare verifiche su alcune lezioni tenute da Francesca Albanese. Lapresse.it

