Convention natalizia per Forza Italia | partecipazione risultati e prospettive future

territorio. L'evento ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sulle attività svolte e sugli obiettivi futuri di Forza Italia nella provincia, sottolineando l'importanza della collaborazione e del dialogo tra le diverse componenti del partito.

A pochi giorni dal Natale, all'hotel Dioscuri di Agrigento, si è svolto l'incontro di auguri natalizi di Forza Italia agrigentina, con una partecipazione numerosa e qualificata di elettori, iscritti, amici e simpatizzanti del partito, oltre a numerosi amministratori degli enti locali del.

