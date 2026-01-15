Futuro non troppo lontano ’AlgoRitmo Lui e l’AI’

Stasera al teatro Masini di Faenza, Raffaello Tullo presenta “AlgoRitmo. Lui e l’AI”, uno spettacolo che esplora il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Dopo il successo con la sua Rimbamband, Tullo propone un’analisi attenta e riflessiva delle tecnologie emergenti, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e approfondimento su temi attuali e di grande interesse. L’appuntamento è alle ore 21.

Raffaello Tullo, già applauditissimo insieme alla sua 'Rimbamband' nelle stagioni passate, torna al teatro Masini di Faenza, questa sera alle ore 21, con ' AlgoRitmo. Lui e l'AI', uno spettacolo divertentissimo prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri, di cui Tullo è anche autore insieme ad Andrea Delfino. Insieme a lui sul palcoscenico, l'attrice Martina Salvatore, mentre la regia è firmata da Marco Rampoldi. Lo spettacolo replicherà il giorno successivo, venerdì alle ore 21, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo. In un futuro non troppo lontano, un uomo solo e smarrito si vede recapitare a casa un pacco inatteso.

