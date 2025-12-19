Tra umanità e algoritmi Raffaello Tullo in scena con AlgoRitmo Lui e l’Ai

Giovedì 15 gennaio, al Teatro Masini di Faenza, va in scena AlgoRitmo. Lui e l’Ai, lo spettacolo scritto da Raffaello Tullo e Andrea Delfino e diretto da Marco Rampoldi. Insieme a Tullo, sul palcoscenico, l’attrice Martina Salvatore. Il giorno successivo, venerdì 16, lo spettacolo sarà al Teatro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: "Algoritmo lui e l'AI", con Raffaello Tullo e Martina Salvatore

Leggi anche: A Mola di Bari otto spettacoli per raccontare il presente con intelligenza e leggerezza, al via con 'Algoritmo: Lui e l’AI'