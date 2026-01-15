Futsal Feldi Eboli | dalla D al club in attività più titolato d’Italia storia di un sogno che continua

Il Futsal Feldi Eboli, dalla Serie D alle più alte sfere del futsal italiano, rappresenta una storia di crescita e dedizione. Dietro ogni traguardo ci sono anni di impegno, passione e sacrifici, che hanno portato il club a diventare uno dei più titolati del panorama nazionale. Questa narrazione ripercorre il percorso di una squadra che, con costanza e determinazione, continua a inseguire i propri obiettivi.

Tempo di lettura: 2 minuti I successi non si materializzano mai per caso, ma sono frutto di lavoro, passione e sacrificio. È la storia della Feldi Eboli, squadra di futsal che ha da poco (ri)vinto la Supercoppa diventando il club più titolato in attività d’Italia in serie A. Per conoscere il punto di partenza delle Volpi è necessario riavvolgere il nastro e tornare indietro nel tempo fino alla stagione 2002-03 quando il presidente Gaetano Di Domenico ebbe la voglia e l’intuizione di fondare il club partendo dalla Serie D. Davanti, poi, oltre un decennio fatto di una crescita costante e programmata senza mai fare il passo più lungo della gamba fino all’approdo in B nel 2015 e nella massima serie appena un anno più tardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

