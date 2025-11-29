Serie A Futsal Feldi Eboli | blitz sul campo della Came Treviso decisivi un giovane e un veterano
Tempo di lettura: 3 minuti La Feldi Eboli torna dalla trasferta del Palacicogna di Ponzano con tre punti pesantissimi, frutto di una rimonta di carattere, lucidità e resistenza nei momenti più difficili. Il 2-3 con cui le volpi superano la Came Treviso non è solo una rimonta, ma un simbolo, una vittoria cross generation che abbraccia due generazioni di giocatori. Tra i protagonisti Giuseppe Lavrendi, classe 2004, talento in piena crescita, protagonista della rete che ha pareggiato i giochi nel primo tempo; l’altro è Fabricio Calderolli, classe 1986, uno dei veterani del futsal italiano, decisivo con l’assist per il primo gol di Gattarelli e la rete che chiude la rimonta delle volpi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
