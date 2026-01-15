Frattesi nuova opzione oltre a Juve e Premier League | ipotesi scambio con l’Atletico

Il futuro di Davide Frattesi continua a suscitare interesse nel mercato calcistico. Oltre alle ipotesi di trasferimento alla Juventus e alle proposte dalla Premier League, si ipotizza anche uno scambio con l’Atletico Madrid. In casa Inter, questa situazione resta al centro delle discussioni, mentre si valutano le opzioni disponibili per il centrocampista. La situazione è in evoluzione e potrebbe influenzare le prossime mosse della società e del giocatore.

Frattesi. Il futuro di Davide Frattesi resta uno dei temi caldi in casa Inter in questa fase di mercato. A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come il centrocampista nerazzurro sia tornato protagonista anche in campo nella sfida contro il Lecce, mostrando buone condizioni fisiche e mentali. Secondo Moretto, la prestazione contro i salentini è stata un segnale importante: Frattesi è entrato con l'atteggiamento giusto, dimostrando di stare bene e di poter essere una risorsa concreta. L'infortunio di Calhanoglu, però, sta spingendo l' Inter a riflettere con maggiore attenzione sulla strategia da adottare, perché un Frattesi al meglio può rappresentare una pedina utile da qui a fine stagione, anche a fronte delle tante competizioni ancora da affrontare.

L’Inter e il calciomercato in uscita: per Frattesi c’è la fila ma non l’offerta giusta - E la conditio sine qua non resta quella di un addio definitivo, per non correre il rischio di tornare tra pochi mesi a discutere ... tuttosport.com

Spunta una nuova pretendente estera per Davide Frattesi. Dopo le voci sul Galatasaray (che però non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale), nelle ultime ore l'Inter ha ricevuto una chiamata dal Nottingham Forest per il centrocampista romano x.com

Arriva una nuova concorrente nella corsa a Frattesi: l'Inter pronta ad ascoltare le offerte. La Juve se vuole prenderlo deve alzare l'offerta Scopri i dettagli nel 1° commento facebook

