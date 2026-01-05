David lascia la Juve a gennaio? Ipotesi scambio di prestiti con l’Atletico Madrid | chi può arrivare a Torino

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla partenza di David dalla Juventus a gennaio. Tra le possibilità esplorate, si valuta uno scambio di prestiti con l’Atletico Madrid, che potrebbe portare a Torino nuovi giocatori in sostituzione del canadese. Restano da seguire aggiornamenti e sviluppi su questa eventuale operazione di mercato, che potrebbe influenzare la rosa bianconera nel prossimo mercato di gennaio.

al posto del canadese. Il pareggio interno contro il Lecce ha messo a nudo le attuali difficoltà del reparto offensivo della Juventus, evidenziando il momento no dei due nuovi acquisti estivi. Se il sabato del “niente di fatto” restituisce la fotografia nitida di un attacco bianconero alla rovescia, i protagonisti in negativo sono Jonathan David, con l’errore dal dischetto, e Loïs Openda, autore di una svirgolata a porta libera nel finale. Il bilancio del reparto e le soluzioni di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

