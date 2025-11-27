Firenze concerto dedicato a Mozart nella villa dove si esibì nel 1770

Firenze, 27 novembre 2025 – Aveva solo 14 anni, ma la sua fama aveva già travalicato i confini, Wolfgang Amadeus Mozart quando tenne, nel 1770, il suo concerto fiorentino nella Villa del Poggio Imperiale, su invito del granduca Pietro Leopoldo. Oltre due secoli dopo, le note di Amadè torneranno a risuonare tra i maestosi locali della villa, venerdì 28 novembre insieme all’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Il concerto, intitolato “Bentornato al Poggio Imperiale, Mozart” è inserito nella rassegna “Note d’Autunno” organizzata dall’Orchestra da Camera Fiorentina per l’Autunno Fiorentino promosso dal Comune di Firenze e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

