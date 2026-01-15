Fine settimana al Teatro Stradanuova con Aurora Leone e Alessandro Bergallo

Nel fine settimana, il Teatro Stradanuova ospita due spettacoli di comicità. Venerdì 16 gennaio alle 21, Alessandro Bergallo presenta “Bis – IO sono Bergallo”. Il giorno successivo, alle 21, Aurora Leone porta in scena “Tutto Scontato”. Due appuntamenti pensati per un pubblico interessato a un umorismo intelligente e originale, in un contesto teatrale che valorizza la qualità e l’attenzione ai dettagli.

Al Teatro Stradanuova due appuntamenti dedicati alla comicità intelligente e originale. Sul palco, due protagonisti amatissimi: venerdì 16 gennaio alle 21 Alessandro Bergallo con il suo spettacolo "Bis – IO sono Bergallo", sabato 17 gennaio alle 21 Aurora Leone con "Tutto Scontato".

