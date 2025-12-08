Aurora Leone con Tutto scontato - Rivisto e Scorretto al Teatro Paisiello

LECCE - Un ritorno richiesto a gran voce dal pubblico: dopo una lunga serie di sold out nei teatri italiani e il successo internazionale tra Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam e Bruxelles, l'attrice, comica e conduttrice Aurora Leone, volto dei The Jackal, è ancora in tournée con nuove date del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it