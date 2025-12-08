Aurora Leone con Tutto scontato - Rivisto e Scorretto al Teatro Paisiello

Lecceprima.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Un ritorno richiesto a gran voce dal pubblico: dopo una lunga serie di sold out nei teatri italiani e il successo internazionale tra Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam e Bruxelles, l'attrice, comica e conduttrice Aurora Leone, volto dei The Jackal, è ancora in tournée con nuove date del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Aurora Leone torna a teatro: «Più cabaret che stand up. Anzi in una terra di mezzo» - E Aurora Leone che, invece di imprecare sul fato avverso, usa quanto le è accaduto per scrivere uno show. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Aurora Leone Tutto Scontato