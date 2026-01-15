Fiera Marca 2026 Crai | Tutte le nostre linee sono frutto di ricerca

Crai, con oltre 800 punti vendita in Italia, si distingue per l’attenzione alla qualità e alla ricerca delle proprie linee di prodotto. La partecipazione alla Fiera Marca 2026 testimonia l’impegno dell’azienda nel garantire offerte sempre aggiornate e affidabili. Una presenza consolidata nel panorama della distribuzione italiana, che si basa su un continuo studio e sviluppo delle proprie referenze per soddisfare le esigenze dei clienti.

Con una rete di oltre 800 punti vendita in tutta la penisola, Crai si conferma una delle catene di supermercati più importanti d'Italia. Dietro a questo successo, c'è la marca del distributore. Non più un semplice prodotto da scaffale, ma il vero asse portante della strategia commerciale del gruppo. Fiera Marca 2026, l'intervista a Carlo Cracco A fare il bilancio è Pietro Poltronieri, direttore Mdd di Crai: "Per noi, la marca privata è un elemento fondamentale, un vero bastione della nostra offerta – spiega il manager –. Da qualche anno, abbiamo avviato un attento percorso di revisione organizzativa proprio per metterla al centro".

