Ospitalità senza ostacoli significa creare ambienti accessibili a tutti. Le nostre linee guida rappresentano un passo importante verso un’industria turistica più inclusiva, promuovendo pratiche che facilitano il soggiorno di ogni visitatore. Roberto Vitali, di Ferrara, è un punto di riferimento nel settore dell’accessibilità in Italia, contribuendo con competenza e dedizione a diffondere una cultura dell’accoglienza più equa e rispettosa delle esigenze di tutti.

Roberto Vitali, originario di Ferrara, è una figura di riferimento nel panorama dell’ accessibilità turistica in Italia. Co-fondatore di Village For All (V4A), la prima rete internazionale specializzata in ospitalità accessibile, sta lavorando perché le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 siano davvero inclusive. Com’è iniziato tutto? "Mi occupo di accessibilità da 35 anni. A 15 anni la mia vita è cambiata: da allora mi muovo con una sedia a ruote. Ho fatto della mia esperienza personale il motore del mio impegno. Nel 2008, insieme a Silvia Bonoli ho fondato Village for All, società di consulenza in accessibilità e inclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ospitalità senza ostacoli: "Le nostre linee guida, una svolta nell’inclusione"

Leggi anche: Nuova cittadella della sicurezza, sindaco e assessora: "Agenzia del Demanio ha assunto le nostre linee guida"

Leggi anche: “Il centro invaso da turisti e lucchesi. Una bella svolta per le nostre attività“

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Siamo giunti alla fine di questo anno carichi di un bagaglio di emozioni e grande lavoro, consapevoli di non aver acquisito ancora nulla di definitivo. Il percorso è lungo e siamo consapevoli degli ostacoli che ci attendono. Lavoreremo per questo ma lo spirito, - facebook.com facebook