Stefano Rossi al Festival del Libro di Bibbiena
Arezzo, 31 ottobre 2025 – I bambini e gli adolescenti di oggi sono definiti “generazione ansiosa” e sono lo specchio delle paure dei genitori. Come stabilire le regole senza perdere il loro amore? Come bilanciare protezione e libertà senza cadere nell'ipercontrollo o nella permissività? Come affrontare i nuovi “must” sociali o tecnologici? Come gestire l'ansia senza trasmetterla ai più giovani? A tutte queste domande risponde, nel suo nuovo libro “Genitori in ansia” edito da Feltrinelli, Stefano Rossi. Psicopedagogista scolastico e conferenziere tra i più apprezzati, è tra i massimi esperti di didattica cooperativa e educazione emotiva e ideatore del Metodo Rossi su cui ha già formato 800 scuole e più di 100 mila insegnanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
GENITORI IN ANSIA ? La biblioteca civica «Bruno Emmert» in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Arco e la libreria Colibrì Mondadori Bookstore di Riva del Garda propone giovedì 6 novembre l’incontro con Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore - facebook.com Vai su Facebook
Lo psicopedagogista Stefano Rossi: «Siamo arrivati al paradosso di avere paura dell'educazione sessuo-affettiva piuttosto che della violenza scaturita dall'analfabetismo emotivo» - Con il suo nuovo libro offre adesso a madri e padri una guida strategica per riconoscere e gestire le proprie fragilità. Scrive vanityfair.it
Festival del libro. L’ora dei ragazzi. Tutti i protagonisti - Il Festival del Libro per Ragazzi, promosso dal Comune di Bibbiena in collaborazione con Mondadori Point di Poppi, quest’anno allarga i suoi confini: di idee, di collaborazioni, di luoghi, ... Riporta lanazione.it
Stefano Rossi: «Il mio libro per i genitori ansiosi» - Il titolo del suo libro, Genitori in ansia, rimanda a quello di Jonathan Haidt, La generazione ansiosa (Rizzoli). Si legge su iodonna.it