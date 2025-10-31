Arezzo, 31 ottobre 2025 – I bambini e gli adolescenti di oggi sono definiti “generazione ansiosa” e sono lo specchio delle paure dei genitori. Come stabilire le regole senza perdere il loro amore? Come bilanciare protezione e libertà senza cadere nell'ipercontrollo o nella permissività? Come affrontare i nuovi “must” sociali o tecnologici? Come gestire l'ansia senza trasmetterla ai più giovani? A tutte queste domande risponde, nel suo nuovo libro “Genitori in ansia” edito da Feltrinelli, Stefano Rossi. Psicopedagogista scolastico e conferenziere tra i più apprezzati, è tra i massimi esperti di didattica cooperativa e educazione emotiva e ideatore del Metodo Rossi su cui ha già formato 800 scuole e più di 100 mila insegnanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stefano Rossi al Festival del Libro di Bibbiena