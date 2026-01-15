Ferrovie locali inefficienti Zappaterra | Problemi di infrastrutture deve rispondere il Governo

Le ferrovie locali della linea Ferrara-Ravenna affrontano problemi di infrastrutture che causano disservizi considerati gravi e inaccettabili. Zappaterra sottolinea che tali criticità sono note da tempo e richiedono un intervento tempestivo e deciso da parte del Governo per migliorare la qualità del servizio e garantire affidabilità ai pendolari.

