Ferrovie locali inefficienti Zappaterra | Problemi di infrastrutture deve rispondere il Governo
Le ferrovie locali della linea Ferrara-Ravenna affrontano problemi di infrastrutture che causano disservizi considerati gravi e inaccettabili. Zappaterra sottolinea che tali criticità sono note da tempo e richiedono un intervento tempestivo e deciso da parte del Governo per migliorare la qualità del servizio e garantire affidabilità ai pendolari.
I disservizi sulla linea ferroviaria Ferrara-Ravenna sono “gravi e inaccettabili e non lo scopriamo certo oggi né dalle lettere apparse sulla stampa locale a firma del consigliere regionale Gianella. È bene fare chiarezza su quanto sta accadendo”. E’ questa la risposta di Marcella Zappaterra. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Nicodemo spiato da Paragon, Pd denuncia: “Notizia allarmante, governo deve rispondere”
Leggi anche: Le infrastrutture più urgenti del Ravennate per Legacoop: "Ferrovie, Ravegnana e bypass del Candiano"
Ferrovie locali inefficienti, Zappaterra: Problemi di infrastrutture, deve rispondere il Governo.
#TrasportoPubblico | #Sciopero nazionale #13gennaio, sciopero nazionale degli #Autoferrotranvieri A rischio i servizi di autobus, ferrovie, metropolitane, ferrovie locali e tranvie, funivie e navigazione interna Info buff.ly/lRbzVN5 @Emergenza24 | # x.com
#TrasportoPubblico | #Sciopero nazionale Martedì #13gennaio, sciopero nazionale degli #Autoferrotranvieri A rischio i servizi di autobus, ferrovie, metropolitane, ferrovie locali e tranvie, compreso funivie e navigazione interna Dettagli https://buff.ly/ facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.