Le infrastrutture più urgenti del Ravennate per Legacoop | Ferrovie Ravegnana e bypass del Candiano
Ci sono il potenziamento dei collegamenti ferroviari, il secondo bypass sul Candiano e altri grandi progetti. La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha incontrato una delegazione di Legacoop Romagna, che le ha presentato il documento sulle questioni infrastrutturali più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
