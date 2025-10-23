Le infrastrutture più urgenti del Ravennate per Legacoop | Ferrovie Ravegnana e bypass del Candiano

Ci sono il potenziamento dei collegamenti ferroviari, il secondo bypass sul Candiano e altri grandi progetti. La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha incontrato una delegazione di Legacoop Romagna, che le ha presentato il documento sulle questioni infrastrutturali più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

