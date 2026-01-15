Ferrante Mit | II 20 gennaio tavolo sul trasporto aereo in Campania

Il 20 gennaio si terrà un tavolo di confronto sul trasporto aereo in Campania, promosso dal Mit. La regione presenta criticità consolidatesi nel tempo, che richiedono interventi mirati e strategie efficaci. Questo incontro rappresenta un’occasione per analizzare lo stato attuale del settore e individuare soluzioni sostenibili, con l’obiettivo di migliorare i servizi e favorire lo sviluppo economico e turistico della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Sui trasporti, “la Campania sconta criticità che non nascono oggi, ma che nel tempo sono state affrontate in modo insufficiente. È chiaro che serva un cambio di passo”. Così Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, in una intervista al quotidiano Il Roma. “Abbiamo chiesto alla Regione Campania di dar vita a un tavolo che affronti le criticità dell’Eav in maniera strutturale. Non parliamo solo di gestione, ma della qualità del servizio pubblico, della sicurezza e dell’efficienza. Il trasporto locale è un diritto e come tale va garantito”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferrante (Mit): “II 20 gennaio tavolo sul trasporto aereo in Campania” Leggi anche: Campania, Ferrante (Mit): “Raddoppio Telesina strategico, a breve ok progettazione esecutiva” Leggi anche: Campania: Ferrante (FI), 'impegno per tavolo su mobilità Penisola Sorrentina' Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trasporti, Ferrante: Campania, governo disponibile a risolvere inefficienze. Chiesto tavolo su Eav; Ponte Stretto. Ferrante (Mit), Mercoledì giornata storica, avvio opera a un passo. Il 15 gennaio via al cantiere (contestato) nel cuore di Sampierdarena, Ferrante: "Necessario privilegiare il mezzo pubblico". Obiettivo 25 chilometri in funzione, si punta anche su Valbisagno e Levante facebook

