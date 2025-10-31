Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un gravissimo disimpegno della Regione sul tema dei trasporti, reso emblematico dall'assenza in Giunta di deleghe ad hoc. Le criticità di un territorio come la Penisola Sorrentina sono la diretta conseguenza di scelte politiche miopi e fallimentari fatte dall'amministrazione regionale uscente. Con la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali, Forza Italia si impegna ad accendere un focus sui collegamenti da e per la costiera, attivando un tavolo tra Regione, Enti locali, Eav, Rfi, le compagnie di navigazione, gli operatori del trasporto su gomma e del settore turistico ricettivo per affrontare di petto e finalmente risolvere le annose problematiche della mobilità nella Penisola, fiore all'occhiello della Campania e dell'intero Paese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Campania: Ferrante (FI), 'impegno per tavolo su mobilità Penisola Sorrentina'