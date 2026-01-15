Fermato in aeroporto mentre tenta di imbarcarsi con la moglie già morta | shock a Tenerife Sud

Durante i controlli di sicurezza all’aeroporto di Tenerife Sud, un uomo di 80 anni è stato fermato mentre tentava di imbarcarsi con la moglie, 78 anni, in sedia a rotelle, già deceduta. La scoperta ha suscitato grande sorpresa tra i presenti. Restate aggiornati su questa vicenda e altre notizie ispirate alla quotidianità, abbonandovi a DayItalianews.

La scoperta durante i controlli di sicurezza. Un uomo di 80 anni è stato bloccato all'aeroporto di Tenerife Sud mentre stava per salire su un aereo insieme alla moglie 78enne in sedia a rotelle. Durante i controlli, un addetto alla sicurezza ha notato qualcosa di anomalo: la donna non reagiva alle domande e aveva la mano insolitamente fredda. Dopo ulteriori verifiche è arrivata la conferma più drammatica: l'anziana era già deceduta. L'episodio reso noto dalla stampa spagnola. Il fatto risale allo scorso mese, ma è emerso solo recentemente grazie al quotidiano Diario de Avisos.

