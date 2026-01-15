Federica Pellegrini allenamento in gravidanza Il ginecologo Trojano | Nessun rischio

Federica Pellegrini, in attesa del suo secondo figlio, ha scelto di continuare ad allenarsi durante la gravidanza. Il ginecologo Trojano rassicura: “Nessun rischio” se l’attività fisica viene svolta correttamente. Questa scelta dimostra come, sotto supervisione medica, l’esercizio possa essere compatibile con la gravidanza, contribuendo al benessere della futura mamma senza compromettere la salute del bambino.

(Adnkronos) – È rischioso allenarsi in gravidanza? Federica Pellegrini, in attesa del suo secondo figlio, continua a praticare attività fisica durante la gravidanza. Una scelta che ha suscitato commenti contrastanti sui social, ma che secondo gli esperti non presenta alcuna criticità. "Non c'è nessun problema nel fatto che faccia sport in gravidanza – spiega all'Adnkronos . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

